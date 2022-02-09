Серийного грабителя задержали в Бийске

Злоумышленник украл женскую туалетную воду и плед Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске полицейские вышли на след подозреваемого в серии грабежей и краж.

- Накануне в отдел полиции по Бийскому району поступили сразу два сообщения о грабежах. Первое - от продавца магазина, расположенного в поселке Семеновод, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Продавец рассказал, что неизвестный мужчина похитил плед и женскую туалетную воду. Второй случай произошел в селе Малоенисейское. Там злоумышленник также открыто похитил с прилавка два комплекта постельного белья и, разумеется, не рассчитался.

Предполагаемого грабителя задержали в тот же день. Им оказался 24-летний житель Бийска. На допросе стало известно, что он причастен к грабежу, который совершил в соседнем городе, а также к еще нескольким кражам.

По установленным фактам возбуждены уголовные дела.