Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 7:55

Серийного грабителя задержали в Бийске

Установлено, что он украл несколько комплектом постельного белья, плед и духи
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Злоумышленник украл женскую туалетную воду и плед

Злоумышленник украл женскую туалетную воду и плед

Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске полицейские вышли на след подозреваемого в серии грабежей и краж.

- Накануне в отдел полиции по Бийскому району поступили сразу два сообщения о грабежах. Первое - от продавца магазина, расположенного в поселке Семеновод, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Продавец рассказал, что неизвестный мужчина похитил плед и женскую туалетную воду. Второй случай произошел в селе Малоенисейское. Там злоумышленник также открыто похитил с прилавка два комплекта постельного белья и, разумеется, не рассчитался.

Предполагаемого грабителя задержали в тот же день. Им оказался 24-летний житель Бийска. На допросе стало известно, что он причастен к грабежу, который совершил в соседнем городе, а также к еще нескольким кражам.

По установленным фактам возбуждены уголовные дела.