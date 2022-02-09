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Происшествия9 февраля 2022 6:53

В Барнауле уличный грабитель дважды за день напал на прохожих

Сейчас он уже находится под стражей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Задержанный сразу во всем сознался

Задержанный сразу во всем сознался

Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские задержали 24-летнего парня, который за день дважды напал на улице на прохожих. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Потерпевшей стала 25-летняя девушка, возвращавшаяся из магазина домой. Во время пути она услышала позади себя шаги, и в этот момент к ней подошел неизвестный, подставил к лицу предмет, похожий на нож, и потребовал отдать деньги, - рассказывают в полиции.

Девушка отдала ему 600 рублей – это все, что у нее было с собой. После грабитель бежал, но в тот же день он напал на мужчину. В этом случае злоумышленник получил отпор. Мужчина решил не отдавать никаких денег, правда, при этом получил травму – порез ладони.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний парень. Свою вину он отрицать не стал. Согласно предварительной информации, во время нападения он использовал канцелярский нож.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Главный подозреваемый заключен под стражу.