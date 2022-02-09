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Происшествия9 февраля 2022 6:27

В Барнауле легковушка насмерть сбила женщину

Она перебегала дорогу вблизи пешеходного перехода
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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По факту аварии проводится проверка

По факту аварии проводится проверка

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник вечером, 8 февраля, в Барнауле насмерть сбили женщину-пешехода.

- В 21.05 на автодороге «Калманка - Новороманрво-Лебяжье» водитель 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Nissan Пульсар» в пути следования от поселка Лебяжье в сторону поселка Черницкий совершил наезд на пешехода женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте вблизи видимости нерегулируемого пешеходного перехода, - рассказали «Инцидент Барнаул» в ОГИБДД города Барнаула.

Установлено, что за рулем легковушка находился 49-летний мужчина. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.