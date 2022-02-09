Барнаульца отказались ревакцинировать от коронавируса из-за отсутствия компании

Для ревакцинации "Спутником Лайт" барнаульцу предложили собрать компанию из пяти человек Фото: Анна СЕМИНА

Житель Барнаула решил пройти ревакцинацию, но в поликлинике ему отказали, так как вместе с ним не было компании. Об этом рассказала его подруга на страницах сообщества «Черное и белое Барнаул».

- Мой друг пришёл на ревакцинацию в 14 поликлинику по адресу Павловский тракт 271а. Он подошёл в назначенное время, в нужный кабинет, при этом отпросившись с работы. Возле кабинета очереди не было, вроде же хорошо... НО... выясняется, что для того, чтобы поставить ревакцинацию, например, «Спутником V», надо найти себе ещё одного человека (компаньона), а если хочешь поставить «Спутник лайт», так вообще, ищи еще пятерых, - пишет она.

Конечно же оперативно найти желающего не удалось. Поэтому пришлось отложить ревакцинацию на неопределенный срок. Единственное что посоветовали медики – прийти «как-нибудь еще». В комментариях под постом барнаульцам же порекомендовали в таких случаях сразу же звонить на «горячую линию» минздрава и тогда проблема решается.