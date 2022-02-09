Бийский чиновник пытался переселить людей из одного аварийного дома в другой

Общежитие, куда хотели переселить людей Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

В Бийске чиновник занимающийся вопросами ЖКХ, решил переселить людей из одного аварийного дома в другой. Подробности этой истории сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- В должностные обязанности заместителя главы администрации Бийского района входило решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе расселение граждан из аварийного жилья, - поясняют в ведомстве.

В частности, он знал, что в поселке Боровой есть многоквартирный дом, который не взяла на баланс ни одна управляющая компания. При этом чиновник не провел конкурсную процедуру и никак не повлиял на этот вопрос. По итогу дом пришел в ужасающее состояние и в 2018 году его признали аварийным. Соответственно, все жильцы должны были быть переселены.

Подходящее, по мнению чиновника, место для переезда он нашел быстро – это здание общежития в поселке Первомайский. Однако и его назвать пригодным для жилья не поворачивается язык. В помещении не было окон и дверей, радиаторов отопления и туалета (единственного на весь этаж), счетчиков воды и электроэнергии.

Тем самым, халатные действия чиновника повлекли нарушение конституционных прав граждан на достойные условия проживания. Уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность».

Свою вину обвиняемый так и не признал, ссылаясь на то, что в районе не было денег для расселения людей в надлежащие жилые помещения. Сейчас он дожидается суда.