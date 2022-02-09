54 козы погибли на пожаре в Республике Алтай

На вызов выезжали пожарные и добровольцы Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Вечером 6 февраля в селе Дъектиек Шебалинского района произошел пожар в котором погибли полсотни коз. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Как оказалось, по переулку Нагорному горела кошара, где содержались козы. На место ЧП направили личный состав дежурного караула пожарной части №7 села Шебалино, а также прибыли добровольцы.

- На момент прибытия пожарных внутренняя часть постройки и часть крыши были полностью охвачены огнем, - рассказывают в ведомстве.

Но пожарным удалось отрезать стену огня, чтобы он не перекинулся на расположенное поблизости сено и жилой дом. Но тем не менее, потери были значительные: внутренняя часть и крыши кошары уничтожены, а также погибли 54 козы.

Причины возгорания устанавливаются.