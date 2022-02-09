Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 2:14

Барнаулец обманом оформил кредит на мать

А деньги спустил на онлайн казино
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заявку на кредит мужчина оформил онлайн

Заявку на кредит мужчина оформил онлайн

Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульские полицейские задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в оформлении кредита на собственную мать.

С заявлением в полицию пришла 49-летняя женщина.

- Женщина пояснила, что ей поступило смс-уведомление о необходимости оплатить задолженность по кредиту, хотя никакой займ она не оформляла, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Чтобы узнать, как такое может быть, потерпевшая обратилась в банк и там ей подтвердили, что кредит на самом деле есть – почти полмиллиона рублей. Позже выяснилось, что займ взял 26-летний сын женщины. Когда с ним провели беседу, он во всем сознался. Оказалось, что он просто взял у нее телефон и с него заполнил онлайн-заявку, а деньги перевел на свою карту.

Часть средств он отдал за долги, а остальное потратил в онлайн-казино.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».