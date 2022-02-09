Барнаулец обманом оформил кредит на мать

Заявку на кредит мужчина оформил онлайн Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульские полицейские задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в оформлении кредита на собственную мать.

С заявлением в полицию пришла 49-летняя женщина.

- Женщина пояснила, что ей поступило смс-уведомление о необходимости оплатить задолженность по кредиту, хотя никакой займ она не оформляла, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Чтобы узнать, как такое может быть, потерпевшая обратилась в банк и там ей подтвердили, что кредит на самом деле есть – почти полмиллиона рублей. Позже выяснилось, что займ взял 26-летний сын женщины. Когда с ним провели беседу, он во всем сознался. Оказалось, что он просто взял у нее телефон и с него заполнил онлайн-заявку, а деньги перевел на свою карту.

Часть средств он отдал за долги, а остальное потратил в онлайн-казино.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».