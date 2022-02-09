Военные перекроют трассу в Алтайском крае 9 февраля

Трасса будет перекрыта 2,5 часа Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 9 февраля, военные перекроют участок трассы в Алтайском крае для передвижения собственных колон.

- В связи с плановым движением военных колонн 9 февраля будет временно ограничено движение для всех видов транспорта с 21.00 до 23.30 на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в районе станции Озерки Тальменского района, - рассказывают в ГИБДД Алтайского края.

Водителей призывают заранее рассчитать время в пути и подобрать возможности объезда, а также просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.