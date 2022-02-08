В Алтайском крае 9 февраля из-за военных перекроют участок «Чуйского тракта»

Госавтоинспекция просит водителей с понимание отнестись к затрудненной дорожной обстановке Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 9 февраля перекроют участок «Чуйского тракта» из-за движения военных колонн. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Речь идет об участке на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в районе станции Озерки Тальменского района. Там для всех видов транспорта движение будет перекрыто с 21:00 до 23:30.

Госавтоинспекция просит водителей с понимание отнестись к затрудненной дорожной обстановке, а также заранее продумывать маршрут движения на данном участке.

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