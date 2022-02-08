В Барнауле разрабатывают новую схему движения общественного транспорта

Окончательный вариант схемы подрядчик должен представить до 28 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула представили предварительный вариант новой схемы движения общественного транспорта. Подрядная компания ООО «Центр Экономики Инфраструктуры» провела исследование, в результате которого были рассчитана потребность определенных микрорайонов в общественном транспорте и выявлены дублирующие маршруты, сообщает пресс-служба мэрии.

- Наша задача – предложить городу такую сеть, где все маршруты бы дополняли друг друга, исключалась бы конкуренция перевозчиков и обеспечивалась своевременная доставка пассажиров. Для оптимизации сети были внесены предложения по корректировке определенных маршрутов, в том числе и по их сокращению. При этом предлагается увеличить количество и интенсивность маршрутов общественного транспорта в новых микрорайонах и запланировать их там, где в настоящее время идет активная жилая застройка, - отмечает Евгений Алексеев, директор подрядной организации.

Отметим, что со слов заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, окончательный вариант схемы подрядчик должен представить до 28 февраля.

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