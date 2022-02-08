На Алтае пациентов с коронавирусом начали доставлять в Диагностический центр

Вчера в «ковидную поликлинику» доставили пациентов из городских поликлиник №1 и №14 Фото: Олег УКЛАДОВ

В «ковидную поликлинику» Диагностического центра Алтайского края вчера, 7 февраля, доставили пациентов из городских поликлиник №1 и №14 на специально выделенном транспорте. Об этом сообщает региональный Минздрав.

- Чтобы разгрузить часть поликлиник Барнаула и сократить для больных время ожидания приема, в Минздраве было принято решение задействовать транспорт для доставки пациентов с признаками заболевания из поликлиник с наиболее сложной ситуацией в «ковидную поликлинику» Диагностического центра, - пишет ведомство.

Отметим, что проезд на нем бесплатный. Автобус был предоставлен краевым онкологическим диспансером.

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