СГК составила план ремонтных работ теплоцентралей Алтайского края на 2022 год

Общая смета работ на алтайских ТЭЦ составит 1,76 млрд рублей Фото: Сибирская генерирующая компания

Специалисты Сибирской генерирующей компании провели анализ состояния алтайских ТЭЦ и составили план ремонтных работ на 2022 год.

Общая смета составит 1,76 млрд рублей. Ремонтные работы будут вести в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

- Для отбора оборудования для ремонта специалисты заранее проводят диагностику, оценивают состояние металла. По итогам этих процедур составляют программу обновления на следующий год, - рассказывают на предприятии.

Так на Барнаульской ТЭЦ-2 в этом году запланирован ремонт 11 котлов и пяти турбин. В бюджете организации на этот вид работ заложено 520 млн рублей. Уже в январе началась замена хребтовой балки (несущей конструкции) котлоагрегата №16. Смета для Барнаульской ТЭЦ-3 составила 603 млн рублей. Здесь планируют отремонтировать пять котлов и три турбины.

В Бийск СГК намерена направить 533 млн рублей. В планах компании - наладить работу восьми котлов и семи турбин, при этом ремонты турбин будут организованы по тому же алгоритму, как и на Барнаульской ТЭЦ-3. Завершить наладку оборудования планируют в августе, до начала отопительного сезона.

А вот Южная тепловая станция (ЮТС) Рубцовска получит 103 миллиона рублей. Ремонт требуется основному оборудованию – это шесть котлов и две турбины.

- Единственный крупный теплоисточник Рубцовска не располагает большим резервом мощностей, поэтому специалистам СГК крайне важно провести основной комплекс ремонтно-профилактических работ на ЮТС в межотопительный период, когда нагрузки значительно ниже, - говорят в компании.

Стоит отметить, что план на 2021 год СГК выполнила вовремя, даже несмотря на то, что по ходу объем работ был увеличен на 20%. При этом основная часть сверхплана — плюс 48% к ранее запланированным ремонтам — пришлась на Барнаульскую ТЭЦ-2. Это вызвано аварийной ситуацией с обрушением дымовой трубы.