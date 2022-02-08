На Алтае за сутки выявили более 3,7 тыс заболевших коронавирусом

В Алтайском крае прививаются от коронавируса 1 300 539 жителей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ежедневно растет число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировали 3762 случая заболевания COVID-19. При этом более тысячи жителей выздоровели, сообщает оперштаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 155 089 человека, в т. ч. 18 181 детей. Выздоровели 113 920 человек (+ 1024). Умерли 8 994 человек (+16), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 7 524 человек (+16), иные причины смерти – 1 470 человек (+0), - пишет оперштаб.

В ковидных отделениях лечение получают 2395 человек, также под постоянным присмотром медиков находятся 207 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. По данным оперштаба, количество тяжелобольных – 342, из них подключено к аппаратам ИВЛ –145. В Алтайском крае прививаются против коронавируса 1 300 539 жителей, из них 1 505 – дети от 12 до 17 лет.

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