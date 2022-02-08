В Барнауле выбрали подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта

Начальная цена договора составляет 13,7 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле определили подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта. Об этом сообщает «ИНТЕРФАКС», ссылаясь на сайт госзакупок.

Автопредприятие «Алтай» заключило контракт с ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление №4». Начальная цена договора составляет 13,7 млн рублей. Срок выполнения работ: с 10 по 25 мая 2022 года. Подрядчику предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие на взлетно-посадочной полосе.

Напомним, ранее мы писали, что реконструкцию аэропорта в Барнауле начнут уже этой весной. Работы будет проводить компания «Новапорт». В аэропорту сделают современное светосигнальное оборудование, перроны, которые подходят к телетрапам.

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