Почти 300 фермеров из Алтайского края и Республики Алтай присоединились к маркетплейсу Своё Родное в 2021 году

Россельхозбанк в Алтайском крае и Республике Алтай подвел итоги работы цифровых сервисов Свое Родное и Свое Фермерство в 2021 году. Так, за прошедший год 281 фермерское хозяйство открыло онлайн-магазин на маркетплейсе Своё Родное, а 148 предприятий и поставщиков вышли со своими товарами на b2b-сервис Своё Фермерство. Свое Родное – это уникальный цифровой проект Россельхозбанка, который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. Регистрация на маркетплейсе и создание электронного прилавка для аграриев бесплатны, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не облагаются комиссией. Фермеры могут разместить свои товары более чем в 20 категориях – от молочных изделий до сладостей.

Сельхозпроизводители из Алтайского края на маркетплейсе РСХБ реализуют продукцию хлебобулочных и кондитерских изделий, сыры и мясные полуфабрикаты, мед и другие натуральные продукты.

В частности, компания «Деликатес» специализирующаяся на изготовлении мясных деликатесов (сало различного посола и копчения), разместила логотип «Свое» на фирменной этикетке своей продукции, которая пользуется большим спросом не только в своих регионах, но и поставляется на Дальний Восток.

А вот предприятия, которые занимаются туризмом, с удивлением открыли для себя возможность бесплатного продвижения своих услуг с помощью цифровых проектов РСХБ. Индивидуальный предприниматель Мирошникова Лариса из п. Чемал предлагает отдых с конными прогулками, а индивидуальный предприниматель Сакитов Еслжан из п. Кош-Агач предлагает автотуры по Горному Алтаю, Губанов Юрий предлагает отдых на экоферме в Чарышском районе.

Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков – важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит и доступа к широкому рынку сбыта.

«Мир меняется, меняется и Россельхозбанк. Мне очень приятно что появляются услуги, которые позволяют привлекать новых покупателей и развивать свой бизнес», - отметила Нелли Геринг, индивидуальный предприниматель из города Славгорода, Алтайского края, которая занимается производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.

Активно осваивают фермеры и поставщики двух Алтаев и другую цифровую площадку РСХБ, работающую по принципу b2b, – экосистему Свое Фермерство. Здесь в одном месте объединены каталоги техники, продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть в помощи телеветеринара. Регистрация в экосистеме тоже бесплатная, сделки осуществляется напрямую. Вопросы продвижения и привлечения покупателей РСХБ берет на себя.

Возможности цифровых платформ Россельхозбанка особенно актуальны для сельхозпроизводителей в период пандемии, когда бизнес активно перешел в онлайн. Причем сэкономить свои ресурсы на разработке отдельных сайтов для интернет-торговли благодаря системам Свое Фермерство и Свое Родное теперь могут как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные компании из сегмента b2b.

В 2021 году число уникальных пользователей платформы РСХБ Свое фермерство по всей России превысило отметку в 1 млн человек, в ней насчитывается более 9 тысяч поставщиков, представлено более 1 млн товаров.

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