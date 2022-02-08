Барнаульцы до конца февраля могут предложить варианты движения транспорта во время ремонта моста на Ленина

Реконструкцию восьми- и трехпролетного путепроводов в районе «Нового рынка» планируют начать в мае текущего года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульцы до 28 февраля могут предложить варианты, как организовать движение транспорта во время ремонта моста на проспекте Ленина. На данный момент поступило уже 31 предложение, сообщает пресс-служба мэрии.

- Чтобы транспортное сообщение было оптимальным и удобным для всех, жители города могут направить свои предложения по организации дорожного движения и схеме общественного транспорта. На сегодня, 8 февраля, от барнаульцев уже поступило 31 предложение, - пишет пресс-служба.

Все варианты, которые предложат горожане, изучат специалисты и в случае их целесообразности применят при внедрении схемы. Направлять предложения можно: на адрес электронной почты - dbts16@dbts.barnaul-adm.ru и на портале Госуслуг через «Платформу обратной связи».

Напомним, что реконструкцию восьми- и трехпролетного путепроводов в районе «Нового рынка» планируют начать в мае текущего года, а завершить – в ноябре 2023 года. На данный момент разработана схема организации дорожного движения на период ремонта, ее можно посмотреть на сайте.

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