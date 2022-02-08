На Алтае депутаты предложили пути решения проблемы бродячих собак

Руководители приюта считают, что ответственность за бродячих собак должна лежать на бывших хозяевах Фото: Анна Перевощикова

Депутаты Алтайского заксобрания и руководители приюта бездомных животных “Ласка” обсудили проблему бродячих собак. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС. Все предложения в части изменения федерального законодательства планируется обсудить с общественностью и специалистами уже 9 февраля.

Напомним, что ранее жители региона жаловались на нападения бродячих собак. В ходе встречи зоозащитники и депутаты обсудили “мотивированную” агрессию животных. Руководители приюта считают, что ответственность за бродячих собак должна лежать на бывших хозяевах. Чтобы контролировать этот процесс, необходимо ввести обязательные метки для собак, которые помогут найти бывшего хозяина, если собака окажется на улице. Также, по мнению замруководителя приюта Софьи Куликовой, нужна массовая стерилизация животных - как бездомных, так и большинства хозяйских, тогда на улицах станет меньше “бродяг”.

Депутаты предлагают гуманные методы усыпления для особо агрессивных животных:

- До 2016 года такая норма действовала. После ее отмены мы наблюдаем значительное ухудшение ситуации. По стране уже есть несколько случаев нападений со смертельным исходом. Мы обсудили свои предложения с другими регионами и нашли поддержку, - рассказал Сергей Серов, председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии.

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