В Алтайском крае 8 февраля обещают до - 12 градусов

На дорогах сильная гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 8 февраля столбики термометров опустятся до -7... -12 градусов. В некоторых районах температура воздуха составит -1... -6 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- Местами по югу небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица, - обещают в Гидрометцентре.

Ветер будет дуть южный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду. В Барнауле прогнозируют -8... -10 градусов, преимущественно без осадков.

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