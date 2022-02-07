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Общество7 февраля 2022 11:02

В Алтайском крае увеличилось пособие на погребение

Теперь оно составляет чуть больше 8 тысяч рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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За пособием можно обратиться в течение полугода

За пособием можно обратиться в течение полугода

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выросло пособие на погребение. Суммы выплаты составляет больше 8 тысяч рублей, сообщает отделение ПФР в Алтайском крае.

Пособие выплачивается родственникам умершего пенсионера, если он не работал. С февраля

оно составляет 6964,68 рубля плюс районный коэффициент, который составляет 15% либо 20%. Таким образом полный размер выплаты составит от 8009,38 до 8357, 62 рубля. Если родственник умер до 1 февраля, то пособие будет начисляться в прошлом размере.

Чтобы получить пособие, гражданин, взявший на себя организацию похорон, должен обратиться в любой территориальный орган ПФР в течение полугода со дня смерти пенсионера.

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