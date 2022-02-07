На Алтае черные лесорубы свалили дерево на линию электропередачи

О нарушениях вблизи ЛЭП следует сообщать по телефону контакт-центра «Россети-Сибирь». Фото: «Россети-Сибирь»

В Алтайском крае произошла аварийная ситуация – неизвестные спилили огромное дерево, которое упало на линию электропередачи, а это привело к сбою на подстанции «Мельниковская» Алтайского филиала «Россети Сибирь».

ЧП произошло в Новичихинском районе. Дерево хоть и находилось за пределами охранной зоны, но по высоте оно превысило ширину просеки и из-за этого упало на высоковольтную линию. К счастью, система защиты на подстанции сработала, и перерыв электроснабжения составил всего пять минут. В противном случае, если бы провод был поврежден, то без света бы остались жители Новичихинского и Волчихинского районов, а это около 3,5 тысяч человек.

Узнав о случившемся, энергетики передали информацию в полицию, ведь порыв линий электропередачи – это опасно. В результате несанкционированных действий без света могут остаться не только потребители, но и социально-значимые объекты. Не говоря уже об угрозе жизни и здоровью тех людей, которые находятся в непосредственной близости от места аварии.

- «Алтайэнерго» напоминает, что в соответствии с действующим законодательством, в пределах охранных зон запрещается осуществлять определенные действия без письменного согласия электросетевой компании. Это касается посадки и вырубки деревьев, проведения погрузочно-разгрузочных работ, проезда негабаритного транспорта, земляных работ, строительства объектов и утилизации чего-либо. Несанкционированное вмешательство может нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, - подчеркивают в компании.

Если вы станете свидетелем каких-либо действий вблизи ЛЭП, либо заметите их неисправность, следует сообщить об этом по телефону контакт-центра «Россети-Сибирь»: 8-800-220-0-220.