На Алтае водителя будут судить за смерть 15-летней девушки

Авария произошла в октябре прошлого года Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла 15-летняя девушка. По информации СУ СК по региону, авария произошла в Павловском районе.

Днем 27 октября прошлого года 51-летний мужчина в нетрезвом состоянии двигался по проселочной дороге. По данным следствия, он нарушил правила дорожного движения, в результате чего транспорт опрокинулся. Девушка погибла на месте.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Павловского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в следкоме.

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