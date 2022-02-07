Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт7 февраля 2022 6:34

В Алтайском крае всерьез взялись за развитие биатлонного спорта

За последние два года удалось достичь высоких результатов
КомментироватьОставить комментарий(0)
За последние два года удалось достичь высоких результатов

За последние два года удалось достичь высоких результатов

Фото: Дарья Тяжина

Алтайский биатлон за последние 2 года показывает высокие результаты, как на российском уровне, так и на мировом. Даниил Серохвостов, Анастасия Гришина, Олег Домичек - это студенты Института физической культуры и спорта АлтГПУ, воспитанники Алтайского биатлона, действующие члены сборной России по биатлону, и их имена звучат далеко за пределами страны.

Такие успехи возможны только в условиях совместной работы и государственных и общественных организаций. Большой вклад, в такой высокий результат внес и Союз ветеранов биатлона Алтая, возглавляемый Локтевым Сергеем Александровичем.

Несколько лет назад, по инициативе Сергея Александровича, в Алтайский край был приглашен в качестве старшего тренера Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов, которому были созданы все условия для результативной работы.

Союз ветеранов биатлона Алтая оказывает поддержку детской школе биатлона г. Барнаула: было приобретено оружие, спортивный инвентарь, двое воспитанников школы биатлона выполнили норматив КМС по биатлону, трое входят в состав сборной Алтайского края, тренировочные занятия проходят на лыжной базе Алтайского государственного педагогического университета.

С.А.Локтевым были учреждены именные стипендии для наиболее талантливых юношей и девушек, которые вручаются уже третий год.

Много лет проводится уникальное спортивное мероприятие посвященное «Дню Победы» - «Эстафета Поколений». На старт выходят более 15 команд, возраст участников в каждой команде - от 9 до 65 лет, в командах и новички и действующие спортсмены и ветераны биатлона.

Большую помощь в развитии детского биатлона в Барнауле оказывает «Фонд социальных проектов Александра Локтева», весной и летом 2021 года при поддержке Александра Локтева, в школах Барнаула и районах Алтайского края были проведены занятия по биатлону для учащихся школ.

Правительство Алтайского края и министерство спорта во главе с Алексеем Перфильевым, оказывают помощь в формировании материально-технической базы: в декабре прошлого года был приобретен ратрак для прокладки качественной лыжной трассы.

Все эти условия позволяют рассчитывать на дальнейшее развитие биатлона в Алтайском крае и олимпийские награды представителя Алтайского края Даниила Серохвостова на зимней Олимпиаде-2022.

0