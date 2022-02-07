В Алтайском крае всерьез взялись за развитие биатлонного спорта

За последние два года удалось достичь высоких результатов Фото: Дарья Тяжина

Алтайский биатлон за последние 2 года показывает высокие результаты, как на российском уровне, так и на мировом. Даниил Серохвостов, Анастасия Гришина, Олег Домичек - это студенты Института физической культуры и спорта АлтГПУ, воспитанники Алтайского биатлона, действующие члены сборной России по биатлону, и их имена звучат далеко за пределами страны.

Такие успехи возможны только в условиях совместной работы и государственных и общественных организаций. Большой вклад, в такой высокий результат внес и Союз ветеранов биатлона Алтая, возглавляемый Локтевым Сергеем Александровичем.

Несколько лет назад, по инициативе Сергея Александровича, в Алтайский край был приглашен в качестве старшего тренера Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов, которому были созданы все условия для результативной работы.

Союз ветеранов биатлона Алтая оказывает поддержку детской школе биатлона г. Барнаула: было приобретено оружие, спортивный инвентарь, двое воспитанников школы биатлона выполнили норматив КМС по биатлону, трое входят в состав сборной Алтайского края, тренировочные занятия проходят на лыжной базе Алтайского государственного педагогического университета.

С.А.Локтевым были учреждены именные стипендии для наиболее талантливых юношей и девушек, которые вручаются уже третий год.

Много лет проводится уникальное спортивное мероприятие посвященное «Дню Победы» - «Эстафета Поколений». На старт выходят более 15 команд, возраст участников в каждой команде - от 9 до 65 лет, в командах и новички и действующие спортсмены и ветераны биатлона.

Большую помощь в развитии детского биатлона в Барнауле оказывает «Фонд социальных проектов Александра Локтева», весной и летом 2021 года при поддержке Александра Локтева, в школах Барнаула и районах Алтайского края были проведены занятия по биатлону для учащихся школ.

Правительство Алтайского края и министерство спорта во главе с Алексеем Перфильевым, оказывают помощь в формировании материально-технической базы: в декабре прошлого года был приобретен ратрак для прокладки качественной лыжной трассы.

Все эти условия позволяют рассчитывать на дальнейшее развитие биатлона в Алтайском крае и олимпийские награды представителя Алтайского края Даниила Серохвостова на зимней Олимпиаде-2022.