В Бийске стоматолог отказался принимать ребенка с зубной болью

Врач заключила, что он сможет дотерпеть и до понедельника. Фото: Минздрав АК

В минувшие выходные в стоматологии Бийска врач отказалась принимать ребенка с зубной болью. Как сообщает biysk.22 в инстаграм, врач заключила, что он сможет дотерпеть и до понедельника.

- Нам отказала в помощи оптимизированная бесплатная стоматологическая поликлиника, что находится на Красноармейской. Талон через "Госуслуги" не смогли взять. Когда я пошла разговаривать напрямую с доктором, регистратор по наводке заведующей собралась нажимать кнопку экстренного вызова охраны, – говорит мама ребенка.

Родительница сказала врачу, что у ребенка болит зуб, и попросила его удалить, но ей отказали под предлогом того, что боль не острая, можно потерпеть до понедельника.

В комментариях горожане пишут, что на данное медучреждение поступают жалобы не в первый раз.

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