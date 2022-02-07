Мэрия Барнаула назвала перевозчиков, нарушивших графики движения

Ранее из-за нарушения администрация расторгла контракты с двумя перевозчиками Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская администрация раскрыла перевозчиков, которые нарушают графики движения. Как сообщили “Толку” в пресс-службе мэрии, чаще всего поступали жалобы на восемь маршрутов.

- В 2021 году дольше всего барнаульцы ожидали на остановках автобусы, курсирующие по маршрутам №1, 2, 17, 19, 29, 70, 73, 110, - отметили власти краевой столицы.

Ранее из-за нарушения администрация расторгла контракты с перевозчиками, которые обслуживают маршруты №19 и 110. Еще несколько компаний получили предупреждения о том, что в их отношении могут применить такие же санкции. Речь идет о компаниях "Пилигрим", "Олир-авто", "Вектор Авто", "ПромСтройСервис", а также ИП Шуховцов Г.В. Сейчас их работу поставили на контроль.

Всего по итогам прошлого года мэрия направила в адрес перевозчиков 86 претензий и 37 требований об уплате штрафов. Сумма выплаченных штрафов составила больше 80 тысяч рублей.

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