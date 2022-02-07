Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 февраля 2022 4:40

В Бийске мужчина вырвал из рук пенсионера сумку с мясом и калачами

Как выяснилось, в этот момент он уже был в розыске
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жертвой преступника стал 70-летний пенсионер

Жертвой преступника стал 70-летний пенсионер

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Жертвой преступника стал 70-летний пенсионер, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне в отдел полиции “Приобский” поступило тревожное сообщение от пожилого мужчины. Он рассказал, что возвращался из магазина, когда подбежал неизвестный, вырвал из его рук сумку и убежал.

- Среди похищенного было мясо, калачи и прочие продукты питания. На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, - отметили в полиции.

В итоге правоохранителям удалось выйти на грабителя. Им оказался 38-летний житель Республики Алтай, который уже находится в розыске. В отношении мужчины возбуждено дело, а всю его добычу вернули законному владельцу.