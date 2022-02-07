В Бийске мужчина вырвал из рук пенсионера сумку с мясом и калачами

Жертвой преступника стал 70-летний пенсионер Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Жертвой преступника стал 70-летний пенсионер, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне в отдел полиции “Приобский” поступило тревожное сообщение от пожилого мужчины. Он рассказал, что возвращался из магазина, когда подбежал неизвестный, вырвал из его рук сумку и убежал.

- Среди похищенного было мясо, калачи и прочие продукты питания. На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, - отметили в полиции.

В итоге правоохранителям удалось выйти на грабителя. Им оказался 38-летний житель Республики Алтай, который уже находится в розыске. В отношении мужчины возбуждено дело, а всю его добычу вернули законному владельцу.