В Белокурихе временно закрыли канатную дорогу на Церковку

Подъем на гору - одно из самых посещаемых мест в городе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Белокурихе законсервировали канатную дорогу на Церковку. Как сообщили в группе горнолыжного комплекса “Благодать” во Вконтакте, туристы смогут прокатиться по ней лишь весной.

- Уважаемые гости, в связи с ремонтными и профилактическими работами на территории канатно-кресельная дорога на гору Церковка не работает до 1 марта, - говорится в сообщении.

Канатка является одним из самых популярных мест у туристов в городе-курорте. О возобновлении работы дороги обещают сообщить дополнительно.