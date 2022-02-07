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Общество7 февраля 2022 3:41

В Белокурихе временно закрыли канатную дорогу на Церковку

Подъем на гору - одно из самых посещаемых мест в городе
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Подъем на гору - одно из самых посещаемых мест в городе

Подъем на гору - одно из самых посещаемых мест в городе

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Белокурихе законсервировали канатную дорогу на Церковку. Как сообщили в группе горнолыжного комплекса “Благодать” во Вконтакте, туристы смогут прокатиться по ней лишь весной.

- Уважаемые гости, в связи с ремонтными и профилактическими работами на территории канатно-кресельная дорога на гору Церковка не работает до 1 марта, - говорится в сообщении.

Канатка является одним из самых популярных мест у туристов в городе-курорте. О возобновлении работы дороги обещают сообщить дополнительно.

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