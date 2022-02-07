На Алтае под присмотром арестантов родились телята-двойняшки

Уход за телятами, осуществляют осужденные женщины, имеющие профильное образование Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

С октября прошлого года на сельхозучастке начался массовый отел коров. За это время на свет появились 78 телят. Двойню – телочку и бычка – принесла корова по кличке Сорока, сообщает пресс-служба краевой ФСИН.

- Появление на свет двойни у коров случается достаточно редко, только в 2-4% отелов. Телята-двойняшки крепкие и здоровые. Они хорошо едят и стабильно набирают вес. В их рационе – коровье молоко, сено, сенаж, комбикорм. Уход за телятами, осуществляют осужденные женщины, имеющие профильное образование, - пишет пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В настоящее время на сельскохозяйственном участке УФСИН в селе Шипуново содержится 326 голов КРС, из которых 122 – дойное поголовье. Сырое молоко с фермы поступает в перерабатывающий цех, расположенный на территории учреждения УИС, проходит технологическую обработку, из него получают питьевое молоко и изготавливают сливочное масло.