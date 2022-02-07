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Дом. Семья7 февраля 2022 2:37

На Алтае под присмотром арестантов родились телята-двойняшки

Двойню – телочку и бычка – принесла корова по кличке Сорока
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Уход за телятами, осуществляют осужденные женщины, имеющие профильное образование

Уход за телятами, осуществляют осужденные женщины, имеющие профильное образование

Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

С октября прошлого года на сельхозучастке начался массовый отел коров. За это время на свет появились 78 телят. Двойню – телочку и бычка – принесла корова по кличке Сорока, сообщает пресс-служба краевой ФСИН.

- Появление на свет двойни у коров случается достаточно редко, только в 2-4% отелов. Телята-двойняшки крепкие и здоровые. Они хорошо едят и стабильно набирают вес. В их рационе – коровье молоко, сено, сенаж, комбикорм. Уход за телятами, осуществляют осужденные женщины, имеющие профильное образование, - пишет пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В настоящее время на сельскохозяйственном участке УФСИН в селе Шипуново содержится 326 голов КРС, из которых 122 – дойное поголовье. Сырое молоко с фермы поступает в перерабатывающий цех, расположенный на территории учреждения УИС, проходит технологическую обработку, из него получают питьевое молоко и изготавливают сливочное масло.

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