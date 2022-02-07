Взрыв прогремел во время пожара в бийском гаражном кооперативе

В городе загорелось сразу несколько боксов. Скриншот поста 112_bsk в инстаграм

В ночь на 7 февраля в Бийске загорелся гаражный кооператив. Как сообщают на странице 112_bsk в инстаграме, в одном из боксов произошел взрыв.

До приезда спасателей огонь успел охватить несколько боксов. В одном из них как раз что-то и взорвалось. О пострадавших или погибших не сообщается.

По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, за минувшие сутки в крае зарегистрировали 10 пожаров в частном секторе, два из них - в Барнауле.