В Барнауле до конца марта закрыли участок на улице Пионеров

Ограничение будет действовать до конца марта Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 7 февраля, в Барнауле закрыли движение транспорта на участке улицы Пионеров. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет о всей ширине проезжей части в районе здания №76.

- Это связано со строительством инженерных сетей, - отметили в мэрии.

Ограничение будет длиться до 25 марта. На период работ маршрутка №70 будет ходить по новой схеме: в прямом направлении - проспект Ленина – проспект Калинина…; в обратном направлении - проспект Калинина – проспект Ленина….

Водителей просят искать маршруты объезда.