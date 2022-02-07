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Общество7 февраля 2022 1:26

В Барнауле до конца марта закрыли участок на улице Пионеров

Это связано со строительными работами
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Ограничение будет действовать до конца марта

Ограничение будет действовать до конца марта

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 7 февраля, в Барнауле закрыли движение транспорта на участке улицы Пионеров. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет о всей ширине проезжей части в районе здания №76.

- Это связано со строительством инженерных сетей, - отметили в мэрии.

Ограничение будет длиться до 25 марта. На период работ маршрутка №70 будет ходить по новой схеме: в прямом направлении - проспект Ленина – проспект Калинина…; в обратном направлении - проспект Калинина – проспект Ленина….

Водителей просят искать маршруты объезда.

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