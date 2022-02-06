Турнир по MMA «Битва на Оби» состоялся в Барнауле

Турнир по MMA в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 5 февраля, в Барнауле прошел 17-й турнир по ММА Open FC, правда для нашего города соревнования такого уровня состоялись впервые.

«Битва на Оби» проходила в «Титов-Арене». Согласно действующему указу губернатора трибуны можно было заполнить только частично – не более 500 мест. А с учетом сложившейся эпидобстановки была высокая вероятность того, что турнир может вовсе пройти без зрителей. Но к счастью, все сложилось.

Всего состоялось 12 поединков. В главном бою на ринге сошлись Михаил Царев и Владимир Ивашкин. Причем последний не был изначально заявлен. Царев должен был биться с Нурсултаном Рузибоевым, однако в последний момент его «отцепили».