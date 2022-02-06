На мосту через реку Бехтемир стартовал новый этап

Мост на реке Бехтемир Фото: Минтранс Алтайского края

На реке Бехтемир в Бийском районе, где капитально ремонтируют мост, начался новый этап, сообщают в пресс-службе министерства транспорта Алтайского края.

Это переходящий объект. Его планируют сдать в текущем году. На некоторое время работы были приостановлены и вот недавно их возобновили.

- В ходе реконструкции моста было увеличено количество железобетонных конструкций с 30 до 35 штук, что позволяет значительно уширить проезжую часть, - рассказывают в ведомстве.

В эти дни проводится армирование продольных швов. Общая стоимость работ составляет более 130 млн рублей.