На Алтае посчитали зимующих лебедей

Зимующие птицы Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Алтайском крае в рамках акции «Серая шейка − 2022» пересчитали зимующих лебедей, а также других птиц.

- Уже третий год при подсчете зимующих в заказнике «Лебединый» водоплавающих используется панорамная съемка с дрона в местах скоплений и визуальный подсчет там, где птиц поменьше и можно посчитать их «по головам»», – говорит орнитолог Алексей Эбель.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, на «Бийско-Лебедином» участке отмечено 1329 лебедей-кликунов. Это меньше, чем в прошлом году (1361), но при этом учет не проводится за пределами заказника у сел Сетовка и Шульгинка.

Кроме того установлено, что на зимовку прилетели 739 крякв, что также меньше, чем в предыдущие годы – 1029 и 915 соответственно. С учетом гоголя вовсе возникли затруднения, так как этот вид семейства утиных кормится преимущественно на полыньях Бии и Катуни, а в заказнике в основном ночует. Так что удалось записать только 280 особей.

Большого крохаля в этом году больше – 22. При этом еще три заметили у водосброса Гилевского водохранилища.