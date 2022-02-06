Алтайским пенсионерам с февраля проиндексировали выплаты

Прибавка в среднем составит 8,6% Фото: Анна СЕМИНА

Пенсионерам Алтайского края с 3 февраля выплачивают проиндексированные пособия на 8,6%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9 до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно, - сообщает источник.

По данным ПФР с начала года пенсии были увеличены на 5,9%, а с февраля их должны поднять на уровень инфляции, то есть до 8,6%. Таким образом, страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров должна в среднем возрасти на 1186,86 рубля в месяц. А ее средний размер для Алтайского края составит 16 229,69 рубля.

Но стоит обратить внимание, что для каждого получателя прибавка будет разной.