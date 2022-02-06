Почти 3,5 тысячи случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

В больницах Алтайского края остаются 329 пациентов в тяжелом состоянии, 129 находятся под аппаратами ИВЛ. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 6 февраля 2022 года в Алтайском крае за минувшие сутки выявлено почти 3,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 147 674 человека, в т. ч. 16609 детей. Выздоровели 112 313 человек (+ 498). Умерли 8 959 человек (+21), все взрослые, - поясняют в региональном оперштабе.

Если быть точнее, то за минувшие сутки положительный тест получили 3460 человек. Тем временем на лечении в стационарах остаются почти 2,5 тысячи человек, в том числе, с пневмонией, сходной с COVID-19.

В тяжелом состоянии 329 пациентов, 129 находятся под аппаратами ИВЛ.