Шесть ледовых переправ открыли в Алтайском крае

Рейд по ледовым переправам Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На 6 февраля 2022 года в Алтайском крае сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю утвердили шесть официальных ледовых переправ.

Дабы предотвратить несчастья, специалисты ведомства проводят рейдовые мероприятия и разъяснения. Так за прошедшие сутки беседы проводились в Барнауле, Бийске, Змеиногорске, Камне-на-Оби и других городах и районах края. Всего информация о переправах была донесена до 187 человек. А чтобы они впредь не нарушали правила выхода на лед им выдали памятки.

«На сегодняшний день в регионе функционируют шесть ледовых переправ», - говорят в ведомстве

Они располагаются на следующих участках:

- р. Обь – Каменский район (г. Камень-на-Оби – Островная, протяженность -1500 м, грузоподъемность - 10 тонн);

- р. Обь – Усть-Пристанский район (н.п. Усть-Чарышская Пристань – с. Чеканиха, протяженность - 800 м, грузоподъемность -10 тонн);

- р. Обь – Усть-Пристанский район (н.п. Вяткино – с. Клепиково, протяженность - 800 м, грузоподъемность -10 тонн);

- р. Обь – Быстроистокский район (н.п. Быстрый Исток – Акутиха, протяженность – 1800 м, грузоподъемность – 6 тонн);

- р. Обь – Шелаболихинский район (с. Шелаболиха – с. Иня, протяженность - 800 м, грузоподъемность - 4 тонны);

- р. Обь – Шелаболихинский район (с. Новообинцево-правый берег реки Обь (луга)), протяженность - 900 м, грузоподъемность - 10 тонн).