Больше 3 тысяч зараженных ковидом выявили за сутки в Алтайском крае

Регион бьет собственные рекорды по ежесуточному приросту заболевших
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за сутки зарегистрировали сразу 3123 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщает краевой оперштаб, всего с начала пандемии было подтверждено больше 144 тысяч фактов заболевания.
Общая статистика по ковиду на 5 февраля выглядит следующим образом:
- 144214 зараженных, из них 15939 больных детей;
- 111815 выздоровевших;
- 8938 умерших: 7468 - от ковида, 1470 - по иным причинам;
- 2054 пациента с коронавирусом лечатся в госпиталях, там же находятся 230 больных вирусной пневмонией;
- 320 человек находятся в тяжелом состоянии.
В крае продолжается вакцинация населения против ковида. Медорганизации получили уже больше 1,7 млн комплектов вакцины. Известно, что 72074 человека поставили пока первую прививку, в том числе 1449 детей, 1142987 человек привиты полностью, 78797 - ревакцинировались.