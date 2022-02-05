На Алтае мужчина жестоко убил парня и заявил о самообороне, но ему не поверили

Обвиняемый заявил, что это была самооборона Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела по факту убийства 19-летнего молодого человека. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, обвиняемый заявил, что это была самооборона.

По данным следствия, вечером 18 ноября 2020 года в селе Новый Бельтир Каш-Агачского района 26-летний обвиняемый и 19-летний потерпевший распивали алкоголь. В ходе застолья они повздорили, и в ход пошло холодное оружие.

- Обвиняемый схватил нож, клинком которого нанес потерпевшему не менее четырех ударов в область живота, грудной клетки, лица и руки. Осознав содеянное, мужчина позвонил своей супруге, которой рассказал о произошедшем, о чем женщина сразу же сообщила в полицию. Прибывшие по сообщению полицейских медицинские работники констатировали смерть 19-летнего мужчины, - отметили в следкоме.

Экспертиза показала, что мужчина умер спустя некоторое время после ранения от повреждения крупных кровеносных сосудов и обильной кровопотери. Подозреваемый в убийстве выдвигал версию, что он оборонялся от нападения, но якобы переусердствовал. Однако следователи провели большую работу по опровержению этой версии.

Уголовное дело направлено в суд.