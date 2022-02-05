В Алейске отлавливают стаи собак после нападения на детсадовцев

13 бродячих животных отловили и поместили в приют в Славгороде Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алейске поймали стаю из 13 бездомных собак и поместили в приют в Славгороде, сообщает “Барнаул 22”. Ранее сообщалось, что животные атакуют местных жителей.

В январе администрация Алейска заключила контракт на отлов бездомных животных. Это произошло после того, как в соцсетях рассказали о нападении собак на группу детского сада во время прогулки. По данному факту прокуратура Алтайского края организовала проверку, которая показала, что никто из детей, к счастью, не пострадал.

По итогам проверки мэру Алейска внесли представление о бездействии по части отлова и содержания бродячих животных.

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