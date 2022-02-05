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Происшествия5 февраля 2022 5:17

Виновник ДТП с тремя погибшими на Алтае получил 13 лет колонии

Авария произошла в сентябре 2020 года
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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В Бийском районном суде состоялось заседание по делу

В Бийском районном суде состоялось заседание по делу

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, по вине которого в ДТП погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, он получил 13 лет колонии общего режима.

В Бийском районном суде состоялось заседание, на котором было установлено, что подсудимый в сентябре 2020 года в нетрезвом состоянии на автомобиле Mercedes Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107». В результате трагедии водитель отечественной машины и два пассажира скончались на месте ЧП.

Подсудимый свою вину так и не признал. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права управления транспортом на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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