1,3 млрд рублей направят на модернизацию системы теплоснабжения в Яровом

На ТЭЦ установят еще один котел Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Власти Алтайского края и депутаты АКЗС приняли решение о выделении 1,3 млрд рублей на модернизацию теплового комплекса в Яровом. Как сообщают “Вести Алтай”, деньги направят в этом году.

Средства перераспределят при корректировке бюджета на ближайшей сессии. Модернизация будет проходить поэтапно. Так как ТЭЦ уже устарела, котлы и система шлакозолоудаления не выдерживают. На ТЭЦ установят еще один резервный котел, благодаря чему станция сможет работать еще несколько лет до того, как появится новый теплообъект в городе.

- В Яровом склоняются к тому, что это должна быть не теплоцентраль, а компактная современная котельная. Муниципалитет заказал технико-экономическое обоснование работ, оно должно быть готово к лету, - пишет издание.

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