Водитель из Казахстана пойдет под суд за попытку дачи взятки полицейскому

Полицейский от взятки отказался Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить жителя Республики Казахстана. Он обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В ноябре прошлого года сотрудники Госавтоинспекции остановили в селе Кулунда автомобиль КАМАЗ под управлением 34-летнего обвиняемого. У него не было страховки, поэтому водителя пригласили в патрульный авто, чтобы составить административный материал.

- Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять взятку, - отметили в следкоме.

Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд.