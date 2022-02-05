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Общество5 февраля 2022 3:56

Водитель из Казахстана пойдет под суд за попытку дачи взятки полицейскому

У него отсутствовала страховка
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Полицейский от взятки отказался

Полицейский от взятки отказался

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить жителя Республики Казахстана. Он обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В ноябре прошлого года сотрудники Госавтоинспекции остановили в селе Кулунда автомобиль КАМАЗ под управлением 34-летнего обвиняемого. У него не было страховки, поэтому водителя пригласили в патрульный авто, чтобы составить административный материал.

- Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять взятку, - отметили в следкоме.

Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд.

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