Жительница Барнаула вложилась в инвестиционную платформу и потеряла почти миллион

Помогающий ей брокер оказался мошенником Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле женщина 1956 года рождения искала дополнительный заработок и решила заработать на инвестициях. Ей пообещали хороший доход, и она вложила в схему немалую сумму, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Рекламу о заработке горожанка увидела в интернете и оставила заявку. Вскоре с ней связалась неизвестная и пообещала заработок до тысячи долларов в день.

- Женщина решила полностью довериться брокеру, в результате чего неоднократно пополняла свой счет, вложив, таким образом, более 900 000 рублей. В полицию заявительница обратилась после того как попыталась вывести деньги со счета, однако куратор перестал выходить на связь, - отметили в полиции.

В управлении напомнили, что сейчас появилось множество организаций, которые предлагают услуги по управлению инвестициями и брокерским онлайн-услугам, но среди них немало мошенников, поэтому нужно проверять данные о компании и удостоверяться в наличии лицензии.

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