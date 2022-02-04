Четверо детей попали в больницу после отравления угарным газом на Алтае

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 4 февраля, четверо детей из села Веселоярск были доставлены в больницу Рубцовского района. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, они поступили с отравлением угарным газом.

Возраст детей - от года до 12 лет. Их привезли из частного дома с печным отоплением, где живут их близкие родственники. Сейчас жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.

- Прокурор Рубцовского района Юрий Земских выехал на место происшествия. Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об обеспечении безопасного использования печного оборудования, - отметили в ведомстве.

Также проверку организовало СУ СК по Алтайскому краю.