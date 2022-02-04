Министром транспорта Алтайского края назначили Антона Воронова

Губернатор региона уже подписал распоряжение о назначении Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В пятницу, 4 февраля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении на пост министра транспорта Антона Воронова. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он приступит к свои обязанностям с 7 февраля.

Ранее Антон Воронов работал главой Павловского района, но сегодня стало известно о том, что он ушел в отставку. Депутаты приняли уход главы и назначили временно исполняющего обязанности.

Антон Воронов родился 19 августа 1980 года в Павловске, окончил Алтайский государственный аграрный университет. Работал в администрации района с 2002 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае глава Павловского района подал в отставку

Антон Воронов ушел по собственному желанию (подробнее)