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Политика4 февраля 2022 9:50

Министром транспорта Алтайского края назначили Антона Воронова

Губернатор региона уже подписал распоряжение
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Губернатор региона уже подписал распоряжение о назначении

Губернатор региона уже подписал распоряжение о назначении

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В пятницу, 4 февраля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении на пост министра транспорта Антона Воронова. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он приступит к свои обязанностям с 7 февраля.

Ранее Антон Воронов работал главой Павловского района, но сегодня стало известно о том, что он ушел в отставку. Депутаты приняли уход главы и назначили временно исполняющего обязанности.

Антон Воронов родился 19 августа 1980 года в Павловске, окончил Алтайский государственный аграрный университет. Работал в администрации района с 2002 года.

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