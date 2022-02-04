В алтайских поликлиниках установили камеры для наблюдения за наплывом пациентов

Число пациентов увеличилось в два раза Фото: Олег УКЛАДОВ

В поликлиниках Алтайского края установили камеры видеонаблюдения. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, так минздрав будет следить за наплывом пациентов.

В настоящее время число пациентов увеличилось в два раза, как и число вопросов по поводу вакцинации и коронавируса. В связи с этим появилась техническая необходимость в видеонаблюдении.

- Эта работа уже завершена в 70% медучреждений, где оказывают первичную медпомощь. Уже установлено и подключено более 100 камер. Видеоизображение будет доступно только в медорганизации и специалисту министерства. Все каналы передачи видео защищены, - отметили в минздраве.

Теперь специалисты будут видеть, в какой из поликлиник больше всего пациентов, чтобы перебрасывать туда дополнительные силы.