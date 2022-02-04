Алтайский край поставил новый рекорд по суточному приросту больных ковидом

Общее число заболевших превышает 141 тысячу человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки выявили 2702 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Судя по статистике, такого числа зараженных за сутки до сих пор в регионе еще не выявляли. Сейчас в крае продолжается новая и самая мощная волна ковида. Общее число заболевших превышает 141 тысячу человек, 15255 из них - дети. Выздоровели 111322 человека, скончались 8916 (плюс 23 за сутки): 7446 - от ковида, 1470 - по иным причинам.

Привито от ковида 1138786 человек, еще 72123 человека получили первую прививку, 78022 вакцинированы повторно.

В ковидных госпиталях на лечении от коронавируса сейчас находится 2001 пациент, еще 177 лечатся от пневмонии. В тяжелом состоянии находятся 315 пациентов, 132 из них - на ИВЛ. Амбулаторно наблюдаются 39 бессимптоников и 426 пациентов с вирусной пневмонией.

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