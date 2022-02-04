На Алтае глава Павловского района подал в отставку

Вопрос об отставке рассмотрели на внеочередной сессии районного собрания депутатов Фото: АКЗС

В Алтайском крае глава Павловского района Антон Воронов ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе АКЗС, вопрос об отставке рассмотрели на внеочередной сессии районного собрания депутатов.

Как пишет “Банкфакс”, отставка может быть связана с переходом на другое место работы. Чиновник может занять место в региональном правительстве или парламенте края. Но информация не подтверждена.

Исполнять обязанности руководителя района пока будет первый замглавы Владимир Юдаков.

Антон Воронов занимал пост главы района с 2017 года, в аппарате администрации он работал с 2002 года.