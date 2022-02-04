Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 февраля 2022 7:26

На Алтае глава Павловского района подал в отставку

Антон Воронов ушел по собственному желанию
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вопрос об отставке рассмотрели на внеочередной сессии районного собрания депутатов

Вопрос об отставке рассмотрели на внеочередной сессии районного собрания депутатов

Фото: АКЗС

В Алтайском крае глава Павловского района Антон Воронов ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе АКЗС, вопрос об отставке рассмотрели на внеочередной сессии районного собрания депутатов.

Как пишет “Банкфакс”, отставка может быть связана с переходом на другое место работы. Чиновник может занять место в региональном правительстве или парламенте края. Но информация не подтверждена.

Исполнять обязанности руководителя района пока будет первый замглавы Владимир Юдаков.

Антон Воронов занимал пост главы района с 2017 года, в аппарате администрации он работал с 2002 года.

0