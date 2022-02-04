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Общество4 февраля 2022 7:02

Жителю Алтая грозит реальный срок за две срубленные березы

Мужчина попался на незаконной вырубке
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Он уже признал свою вину и добровольно возместил ущерб

Он уже признал свою вину и добровольно возместил ущерб

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае поймали мужчину, который срубил две березы. Как сообщили в ГУ МВД по региону, сумма ущерба составила больше 16 тысяч рублей.

Вырубка двух сырорастущих берез была замечена в лесном массиве у поселка Линевский. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли подозреваемого - им оказался мужчина 1976 года рождения. Он уже признал свою вину и добровольно возместил ущерб. По факту вырубки было возбуждено уголовное дело, его уже направили в суд.

- Максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи, - штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - отметили в полиции.

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