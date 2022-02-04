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Происшествия4 февраля 2022 4:43

Мужчина погиб в тройном ДТП со сгоревшими авто на алтайской трассе

Страшная авария произошла на автодороге “Бийск-Белокуриха”
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Авария произошла на автодороге “Бийск-Белокуриха”

Авария произошла на автодороге “Бийск-Белокуриха”

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В пятницу, 4 февраля, на автодороге “Бийск-Белокуриха” произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, погиб водитель одного из автомобилей.

Авария произошла в шести километрах от села Смоленское. Предварительно установлено, что женщина 1981 года рождения на иномарке Toyota выехала на встречную половину и столкнулась с отечественным авто под управлением мужчины. После этого ВАЗ врезался в автобус. Легковушки в результате ДТП вспыхнули.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2109 скончался на месте происшествия. Водитель Toyota, а также водитель автобуса и семь пассажиров, находившихся в нем, телесных повреждений не получили, - отметили в полиции.

Полицейские работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства аварии.

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