Барнаульская пенсионерка перевела мошенникам 6 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 60-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Она перевела аферистам 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне в отдел полиции по Индустриальному району обратилась жительница краевой столицы 1961 года рождения. По её словам, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил женщину в том, что её хотят обмануть мошенники, и для спасения средств нужно перевести деньги на якобы безопасный счет. Всего пенсионерка перечислила 6 миллионов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция еще раз напомнила гражданам, что если неизвестные убеждают о манипуляциях с банковскими счетами, просят назвать данные карт или устанавливать программы на смартфон, то нужно прервать разговор.

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